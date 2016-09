AU BON GOÛT FRANÇAIS

Le 19è siècle eut ses sages. Des hommes appliqués, sans génie, mais bons fabricants, et à vrai dire un peu tristes. Henri Fantin-Latour appartient à cette famille, comme le montre l’exposition que lui consacre le musée du Luxembourg. De lui, on connaît surtout les grandes toiles qui ont fait sa réputation : « L’hommage à Delacroix », où des artistes et intellectuels (dont Baudelaire) posent devant un (...)



Policultures



