MAGRITTE, PEINDRE L’INCONNAISSABLE

La Belgique a produit deux grands peintres surréalistes, Delvaux et Magritte. Le second est aujourd’hui beaucoup plus en cour que le premier. Pourquoi ? un élément de réponse est peut-être donné par la manière dont le Centre Pompidou aborde l’exposition qu’elle consacre à Magritte. On nous y présente un peintre philosophe, attiré par les philosophes, discutant avec eux, faisant à Foucault des objections (...)



