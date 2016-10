LA PHILO VAGABONDE, PORTRAIT FILMÉ D’UN PASSEUR DE PENSÉE

Le film nous le livre à l’état brut, et certes il était inutile d’en rajouter. « La philo vagabonde » nous donne le portrait en mouvement de celui qui se dit lui-même « philosophe forain », Alain Guyard. De lui, on voit toute de suite qu’il a une tête et une gueule, et même une grande gueule. Philosophe forain : c’est qu’il a choisi d’aller porter la parole philosophique là où on ne l’attend pas. Avec lui, (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio