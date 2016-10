L’EMPIRE DE L’OSTENTATION

Le Second Empire fut une société du spectacle, nous rappelle le musée d’Orsay dans l’importante exposition qui vient d’ouvrir. Il y a dans cette période une conjonction d’événements qui y concourent. L’Empereur a les mêmes rêves de grandeur que son oncle. Mais il ne la cherche pas par les mêmes moyens. Même s’il fait quatre fois la guerre, et y fait sombrer son régime, il ne l’aime pas.Il croit plus au (...)



Policultures



