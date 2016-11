PAR

CHARLE Christophe et JEANPIERRE Laurent (dir.), La vie intellectuelle en France, 2 volumes, Paris, Seuil, 2016, 660 et 911 pages ; 38 et 40 Euros.

L’historien Christophe Charle et le sociologue Laurent Jeanpierre proposent une vaste synthèse sur l’histoire de la vie intellectuelle en France depuis les lendemains de la Révolution française. Ils ont réuni cent trente chercheurs, issus de toutes les sensibilités historiographiques, pour offrir une fresque ambitieuse qui privilégie non pas seulement le rôle de quelques figures de grandes notoriétés, mais adoptent une perspective socio-culturelle qui a l’immense mérite d’intégrer les lieux du pouvoir intellectuel ; de sonder la diversité des domaines d’exercice de la pensée ; de ne pas oublier les échanges et transferts culturels, à l’échelle européenne, et au-delà.

La question des politiques publiques de la culture n’est évidemment pas au centre du propos, sans être pour autant oubliée. Des textes sont notamment consacrés à l’art officiel, à l’éducation populaire, à l’impact de la décentralisation culturelle, à l’engagements des artistes qu’ils soient écrivains, peintres, metteurs en scène ou encore musiciens. Ces deux forts volumes, qui alternent des textes de synthèse, des éclairages et des encadrés, devraient figurer dans la bibliothèque de tout honnête Homme de ce début de siècle. La lecture est vivifiante ; permet de mettre à distance la déploration habituelle et montre combien la vie actuelle reste plurielle, et s’adapte aux formes nouvelles de la médiation culturelle. Un bel exemple de valorisation de la recherche !

Philippe Poirrier