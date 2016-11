MARIE MADELEINE, UNE HISTOIRE PEINTE

Dans le panthéon chrétien, le personnage de Marie-Madeleine est l’un des plus beaux. Il est aussi l’un des plus complexes, au point de mêler en lui des qualités qui pourraient avoir été prises à quatre femmes différentes : celle, un peu paresseuse, qui vient avec sa richesse ; la pécheresse repentie ; la fidèle parmi les fidèles, celle qui suivra le Christ dans son agonie et verra la première le (...)



