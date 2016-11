BAZILLE, IMPRESSIONS

Il y a côte à côte au Musée d’Orsay, dans l’exposition Bazille qui fait étape à Paris après Montpellier et avant Washington, un bouquet de fleurs et deux petites fleurs. Le bouquet est de Bazille, les deux petites fleurs, des pivoines, sont de Manet. Des pivoines de rien du tout, mais quelques traits de génie, à côté du gentil talent de Bazille. Et si tout Bazille était dans cette confrontation ? Né en (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio