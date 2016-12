GO HOME

« Go home ». Ça veut dire quoi, Go home, pour un être déraciné, comme cette Tana, partie toute jeune du Liban, chassée par la guerre sans doute, et qui y revient à la recherche de sa famille et d’elle-même ? on sait bien que cette recherche est semée d’obstacles. Il faut laisser en chemins quelques rêves et quelques espoirs, perdre quelques illusions, pour enfin se retrouver. Nada s’accroche à ce qu’elle (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio