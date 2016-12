CY TWOMBLY, L’ESPACE D’UN TREMBLEMENT

Cy Twombly au Centre Pompidou. La première grande rétrospective en Europe de cet artiste né Américain mais qui avait choisi son pays, l’Italie où il mourut en 2011, âgé de 83 ans. Pas moins de cent quarante peintures, sculptures, peintures et photographies, qui donnent l’idée la plus complète possible de cette œuvre. Roland Barthes a écrit sur Twombly. Des textes brefs mais d’une densité excitante. Des (...)



