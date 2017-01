RICHELIEU, NOUVEAU PÔLE DE BIBLIOTHÈQUES POUR LES ARTS

La première étape de la rénovation du site Richelieu de la BnF vient de s’achever, avec l’installation dans les locaux de trois entités : la bibliothèque des arts (manuscrits et arts du spectacle) de la Bnf, et les bibliothèques de l’Institut national de l’histoire de l’art (INHA) et de l’École nationale des chartes (Enc). Présenté par ses trois responsables (Laurence Engel pour la BnF, Michelle Bubenicek (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio