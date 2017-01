LE CNAP VERS PANTIN

Le Centre national des arts plastiques (CNAP) va déménager. Il s’installera en 2020 à Pantin, rue Cartier-Bresson ( près du périphérique et du parc de La Villette) où il regroupera ses bureaux et ses réserves, actuellement partagées entre Paris La Défense et Saint-Ouen l’Aumone (Val d’Oise). Les travaux devraient s’élever à 55 millions d’euros. Le CNAP gère les collections d’arts plastiques de l’Etat (...)



Policultures



