NÎMES CANDIDATE AU PATRIMOINE MONDIAL

La France soumettra en 2018 deux candidatures à l’inscription sur le liste du patrimoine mondial : « Nîmes, l’Antiquité au présent », et « Les sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front ouest). Selon le ministère de la culture, qui a avalisé et présentera ces candidatures, celle de Nîmes « s’articule autour des notions d’influence et de citations de l’Antiquité au fil des siècles. (...)



Policultures



