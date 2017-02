IL POSTO

Les années 60, en Italie, ce sont celles du miracle économique. On trouve du travail sans trop de difficultés. On arrive donc à gagner sa vie, même petitement. Mais est-ce qu’on ne la perd pas à la gagner ? C’est une des questions que pose le très beau film d’Ermanno Olmi, Il posto (l’emploi) qui ressort en salles le 15 mars en version restaurée. Domenico a l’âge où on quitte son village pour la grande (...)



Policultures



Portfolio