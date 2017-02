ELI LOTAR

L’essentiel de l’œuvre d’Eli Lotar, qu’expose le Jeu de Paume à Paris, se concentre sur les années trente. Des années fortes à la fois sur le plan artistique et sur le plan politique et social. Le photographe vit intensément les deux pôles. Né en 1905, roumain né à Paris mais retourné passer son enfance et sa jeunesse dans son pays, il retrouve la France à 24 ans, et fera vite de la photographie avec (...)



