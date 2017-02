LES FEMMES ET LE CINEMA : DU MIEUX, MAIS…

Les femmes progressent dans le cinéma français. En dix ans le nombre de femmes employées dans la production de films a progressé de 20 % contre 5 % pour les hommes, révèle une étude publiée par le Centre national de la cinématographie (CNC) à la veille de la cérémonie des Césars. Et « 22 % des films français sortis en salle entre 2011 et 2015 sont réalisés ou coréalisés par des femmes, contre 19 % des films (...)



Policultures



