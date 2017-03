NATURES RÊVEES ET ÊTRES ETRANGES

Le musée de la chasse et de la nature , qui fait depuis des années le choix de réveiller ses collections par des interventions d’artistes contemporains, s’ouvre ce printemps à trois invitations : à Lionel Sabatté, au tandem Roger Ballen et Hans Lemmen, enfin à Marlène Mocquet. Lionel Sabatté accueille les visiteurs dans la cour des deux vieux hôtels qui hébergent le musée. Un olivier mort couvert de (...)



Policultures



