François de Mazières, Le grand gâchis culturel, Paris, Albin Michel, 2017, 206 pages. 15 Euros.

Député-maire de Versailles, ancien président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC), François de Mazières, après avoir souligné le médiocre bilan du quinquennat de François Hollande, plaide dans ce livre entretien, mené avec le journaliste Olivier Le Naire, pour un engagement renouvelé des pouvoirs publics en faveur de la culture.

Plusieurs priorités sont avancées : valoriser la création et le patrimoine culturel ; revenir à une politique culturelle ambitieuse portée par un exécutif engagé ; renouer avec une véritable décentralisation ; proposer une politique numérique ambitieuse ; sauver l’intermittence qui permet de garantir la liberté de création ; trouver un meilleur équilibre entre les initiatives publiques et privées, et mener des politiques urbaines qui sachent articuler architecture de qualité, bien-vivre et développement durable.

Fort de son expérience d’élu local, de conseiller pour la culture et la communication du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et de responsable d’institution culturelle, l’auteur a le mérite d’engager une réflexion qui puisse dépasser les logiques partisanes, et les seules instrumentalisations de l’art et de la culture. On le suit notamment lorsqu’il souligne qu’il faut retrouver une vision d’ensemble, et construire une politique culturelle qui ne soit pas seulement une réponse aux seules attentes des mondes de la culture. De même, son éloge des politiques locales, sur le front de la démocratisation de la culture, est à entendre, notamment par ceux qui ne jugent la politique de la culture qu’à l’aune de la seule situation parisienne. « Amis de la culture réveillez-vous ! » souligne le bandeau rouge qui barre la couverture de l’ouvrage.

Philippe Poirrier

