SOCIOLOGIE DE L’ART EN BD

HEINICH Nathalie et FEROUMONT Benoît, L’artiste contemporain. Sociologie de l’art d’aujourd’hui, Bruxelles, Le Lombard, coll. « La petite bédéthèque des savoirs », 2016, 72 pages, 10 Euros. La collection « La petite bédéthèque des savoirs » de l’éditeur bruxellois Le Lombard propose une valorisation de la recherche en sciences sociales qui passe par la collaboration entre un chercheur et un dessinateur de bande dessinée. La sociologue de la culture Nathalie Heinich, dont les travaux sur les artistes font autorité du Triple jeu de l’art contemporain (1998) au Paradigme de l’art contemporain (2014), s’associe avec le dessinateur Benoît Feroumond, l’un des fidèles du magazine Spirou, pour dresser un portrait de l’artiste contemporain. Le dispositif n’est pas sans rappeler celui choisi par Gérard Noiriel pour la version théâtrale de « Chocolat, clown nègre » : la narratrice inaugure sa démonstration dans le cadre d’une conférence ; puis s’inscrit ponctuellement dans le récit. L’artiste contemporain nous est présenté par l’intermédiaire de l’itinéraire, sur une dizaine d’années, de trois archétypes d’artistes : le peintre « moderne », l’artiste contemporain dont la carrière est portée par les institutions, et l’artiste contemporain qui parvient à percer sur la scène internationale. Ne boudons pas notre plaisir : cet album cartonné, de petit format, est une réussite. Il constitue un exemple probant d’une vulgarisation de qualité qui mobilise de nouvelles formes de restitution des savoirs académiques, mobilisées déjà par quelques rares historiens (1). (1) Ivan Jablonka, Histoire et bande dessinée, La Vie des Idées, 18 novembre 2014. http://www.laviedesidees.fr/Histoir... Philippe Poirrier