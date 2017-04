DES PROGRAMMES ET DES HOMMES

C’est une constante : à l’occasion de chaque élection présidentielle, on déplore le peu de place qui occupe la culture. La campagne qui s’achève se sera donc inscrite dans une tradition bien installée, et a même aggravé le déficit, si on entend par place de la culture l’énoncé de mesures spécifiques présentées largement lors de débats ou de réunions avec ce qu’il est convenu d’appeler « le monde de la culture (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci !