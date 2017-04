GUERRE DE 70 : REGARDS FRANCO_ALLEMANDS

La guerre de 70, une guerre oubliée ? Elle fut celle des aveuglements. Aveuglement de la France tombée dans le piège tendu par le belliqueux Bismarck, aveuglement de l’Empire austro-hongrois, qui a contribué à la montée en puissance de la Prusse avant d’être défaite par elle sur le champ de bataille de Sadowa, et condamnée à être la victime des rêves de Grande Allemagne. Chez nous, on n’aime pas se (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio