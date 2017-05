LE REGARD DE WALKER EVANS

Un photographe, c’est un regard, c’est-à-dire un œil qui cadre et une vision du monde. Démonstration avec Walker Evans, à qui le Centre Pompidou consacre une très importante exposition, la première grande rétrospective organisée en France, avec plus de 300 tirages. Walker Evans (1903-1975) était Américain, et il est le photographe de la vie américaine des années 30-60, celle qui va de la Grande (...)



Policultures



