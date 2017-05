LE CHRIST AVEUGLE

Sur sa croix, Jésus s’est adressé à son Père en lui demandant : « Pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Et si, alors, il s’était posé une autre question, celle-ci : « Ai-je eu raison de croire ? » C’est de ce côté-là que penche le héros du film de Christopher Murray, Le Christ aveugle. Il se sait élu de Dieu. Et il est sûr que ses pouvoirs miraculeux sauveront son ami d’enfance malade. Il va aller à sa rencontre, et (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio