BESANÇON OUVRE SON "NATURALIUM"

Le Museum de Besançon a inauguré le 23 mai son « Naturalium », déclinaison moderne d’un musée de sciences naturelles. Le Naturalium fait une présentation systémique de ses collections, et se veut une école de la biodiversité en action. Lé démonstration se fait en six étapes dont le visiteur doit sortir convaincu que le monde est un écosystème où se jouent les interactions entre espèces animales et (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio