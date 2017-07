Un cri d’alerte : éloge de la culture en temps de crise PAR

Jean-Michel Le Boulanger, Eloge de la culture en temps de crise, Rennes, Editions Apogée, 2017, 85 pages, 10 Euros. Artistes censurés, destructions d’œuvres d’art, baisse des budgets publics consacrés à la culture, montée en puissance des populismes, retour d’un discours identitaire fondé sur un nationalisme étroit : triste constat que pointe Jean-Michel Le Boulanger, élu chargé de la culture au Conseil régional de Bretagne. Et pourtant, rappelle l’auteur, la culture, au cœur du modèle républicain, interroge notre quotidien ; participe au vivre-ensemble ; contribue au rayonnement des territoires. L’aventure de l’esprit est au centre de notre modèle de civilisation ; ne peut être réduite à une question annexe soumise aux seules évaluations quantitatives et utilitaristes. Ce bref essai n’apporte pas de solutions miracles, mais invite plutôt à un véritable sursaut. Les collectivités publiques, à tous les échelons, se doivent de soutenir tous ceux qui font vivre les mondes de l’art et de la culture. L’auteur plaide pour une refondation de la politique culturelle qui intègre la question des droits culturels, sans oublier les acquis, à faire vivre, des politiques de démocratisation culturelle. « Les droits culturels, souligne avec conviction Jean-Michel Le Boulanger, c’est ajouter l’impératif démocratique aux exigences artistiques et culturelles ». Un essai optimiste qui rappelle les vertus du militantisme et de la volonté politique. Philippe Poirrier