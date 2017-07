SAINTES, COMMENT LA MUSIQUE VIENT AUX JEUNES

L’édition 2017 du Festival de Saintes se déroule du 14 au 22 juillet. Lié à la belle Abbaye aux dames de la ville, associé à la redécouverte de la musique baroque, le festival est un de ceux qui ont envie d’aider les jeunes à découvrir et à aimer la musique. Fort de ses longues années d’expérience, Il aborde le sujet à la fois frontalement et, si on peut dire, par la bande. Frontalement : le festival a (...)



