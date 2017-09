INQUIETUDES DE RENTREE

Rentrée en musique dans les écoles cette année : peut-être un peu précipité, mais le message est là, porté par le ministre de l’éducation nationale : l’éducation artistique va compter. Reste à voir maintenant comment on ira au-delà des intentions. Rien n’est encore bien clair. Rien n’est encore bien clair, non plus, dans les orientations de la politique culturelle du gouvernement. Le programme du candidat (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci !