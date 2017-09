LOUVRE ABU DHABI : OUVERTURE LE 11 NOVEMBRE

Le Louvre Abu Dhabi ouvrira le 11 novembre prochain, ont annoncé dans un communiqué commun l’Emirat et le ministère français de la culture. L’exposition inaugurale, à partir du 21 décembre, intitulée « D’un Louvre à l’autre : ouvrir un musée pour tous », « rassemblera près de 145 peintures, sculptures, objets d’arts décoratifs et autres pièces maîtresses issues des collections du musée du Louvre et du (...)



Policultures



