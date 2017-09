HOME, PAS VRAIMENT SWEET

Home est un film irritant, un film qui laisse une profonde impression de malaise. Il montre un monde que le plus petit soupçon de grâce a abandonné, un monde d’une noirceur absolue et sans espoir. L’impression est d’autant plus forte que le film est bien fait et efficace. Sa réalisatrice, la belge Fien Troch, a une écriture solide et nerveuse, elle a bien choisi ses jeunes acteurs amateurs, elle sait (...)



