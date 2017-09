LES FIANCES

Une histoire simple. Dans l’Italie du début des années soixante, un garçon et une fille sont fiancés, mais de longues fiançailles, sans doute, ont émoussé le sentiment amoureux. Mais voilà que le fiancé va travailler au loin, et alors, loin des yeux près du cœur : l’amour revit. Deux ans après « Il posto », le jeune (il a alors 32 ans) Ermanno Olmi revient sur les écrans avec une nouvelle histoire au plus (...)



Policultures



