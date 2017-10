NOTRE PAIN QUOTIDIEN

Notre pain quotidien, ce n’est pas loin d’être l’anti « Les raisins de la colère ». Là où John Ford, suivant le roman de John Steinbeck, dressera un tableau implacable de la Grande Dépression et de ses malheurs, King Vidor prend le parti de l’optimisme utopiste. Dans l’un et l’autre film, on voit des gens chassés sur les routes à la recherche de leur survie. Mais King Vidor ne se résout pas à la tragédie. (...)



Policultures



