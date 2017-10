SANS ADIEU, TERRE HUMAINE

Sans adieu : c’est ce que dit la figure centrale du film, Claudette, au réalisateur Christophe Agou quand il s’en va. L’expression dit l’espoir qu’on se reverra. On ne reverra plus Christophe Agou : il est mort, à 45 ans, alors qu’il venait juste de terminer le montage de son film. Un film où il a tout mis de lui même : ses qualités de photographe, l’amour pour son pays natal et ses gens, sa (...)



Policultures



Portfolio