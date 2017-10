UN AUTRE GAUGUIN

C’est un regard décalé sur Gauguin que propose l’exposition « Gauguin l’alchimiste », présentée à Paris au Grand Palais après l’avoir été à Chicago. Les chiffres donnent une idée de ce décentrement : on y voit, sur un total de 230 œuvres, 54 peintures, 67 gravures et 34 dessins. Le reste, ce sont des céramiques, des sculptures, des objets et des blocs de bois. C’est ce décentrement qui justifie le titre de (...)



Policultures



