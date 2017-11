DES COURGES AUX DINDES

PAR

On nous avait déjà fait le coup des courges avec Halloween, voilà maintenant qu’on nous prend pour des dindes à plumer. Cette année, le « Black Friday » a débarqué en force en France, avec pubs agressives sur les formidables rabais proposés ce jour-là par le commerce. Qu’est-ce que le Black Friday a à voir avec la France ? Rien, absolument rien. C’est une invention américaine : des rabais le lendemain du Thanksgiving Day, fête totalement et exclusivement liée à l’histoire des Etats-Unis. Arrivé en France, le Black Friday n’y signifie rien, sinon une étape de plus dans notre soumission à l’Empire. Dans une mécanique hélas habituelle : dans une société baignée de culture américaine, le commerce attend des courges et des dindes qu’elles avalent tout sans rechigner. A vrai dire, il y a là de quoi pousser un coq à se dresser sur ses ergots. Mais ses ergots semblent bien émoussés…

Philippe Pujas