ANSELME BOIX-VIVES, PAS SI NAÏF

Anselme Boix-Vives a commencé à peindre en 1962. Il avait alors 62 ans. Il a peint jusqu’à sa mort, en 1969. Entre les deux dates, il a produit pas moins de 2000 œuvres. Et il avait eu le temps de se faire connaître : des expositions à Paris, en Suisse, en Allemagne, et même une à New-York, grâce au peintre Corneille, et la considération d’André Breton. Il fut vite reconnu comme l’un des représentants (...)



Policultures



