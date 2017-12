PASCAL ORY, HISTORIEN DES POLITIQUES CULTURELLES PAR

GAUTHIER Christophe, MARTIN Laurent, VERLAINE Julie et VEZYROGLOU Dimitri (dir.), Histoires d’O. Mélanges d’histoire culturelle offerts à Pascal Ory, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. "Histoire contemporaine", 2017, 412 pages, 25 Euros. Les mélanges sont une tradition universitaire : les disciples offrent à un maître, lors de son départ à la retraite, un volume de textes en liaison avec ces thématiques de recherche. Ce gros volume permet de revenir sur l’apport essentiel de Pascal Ory à l’histoire des politiques culturelles. Sa grande thèse sur la politique du Front populaire, publiée en 1994 et réédité en format de poche en 2016, a ouvert la voie à de nombreux travaux. Ses essais, à (re)lire, L’entre-deux-mai. Histoire culturelle de la France (mai 1968-mai 1981) [1983] et L’aventure culturelle Française, 1945-1989 [1989], avaient déjà intégré cette question alors peu étudiée par les sciences sociales. Ce volume, qui fait la part belle aux multiples pôles d’intérêt de Pascal Ory (les intellectuels, la gastronomie, les cinéma et le théâtre, la bande dessinée, les guerres et occupations, les sensibilités ou encore les circulations culturelles internationales) n’oublie pas la politique culturelle avec sept textes, de l’Exposition internationale de 1937 au soutien à la création et au spectacle vivant sous la Ve République. Un bel hommage à un historien boulimique, promoteur inlassable d’une histoire culturelle du contemporain, sensible au rôle du chercheur dans la Cité, favorable à une large médiation des acquis de la recherche via notamment les medias d’aujourd’hui, la radio (France Culture) en premier lieu. Philippe Poirrier