UNE HISTOIRE CULTURELLE DE L’EUROPE PAR

LOYER Emmanuelle, Une brève histoire culturelle de l’Europe, Flammarion, 2017, 507 pages, 12 Euros. L’enjeu de ce volume est ambitieux : faire l’histoire, du milieu du XIXe siècle à nos jours, des pratiques et représentations culturelles dans leurs différentes inscriptions spatiales et sociales. Cette échelle permet d’échapper à l’habituel cadre national, sans pour autant sombrer dans l’illusion d’une histoire globale, encore trop peu informée. Professeure d’histoire cultuelle à Sciences Po Paris, Emmanuelle Loyer a déjà publié des ouvrages importants sur le TNP de Jean Vilar ou encore le festival d’Avignon. Sa biographie de Claude Levi-Strauss, prix Femina essai en 2015, a reçu un accueil unanime. Treize chapitres thématiques témoignent de vingt-cinq ans de lectures en histoire culturelle. Un chapitre est consacré aux politiques de la culture ; il offre une utile comparaison entre l’Europe de l’Ouest et le monde communiste, souligne notamment l’importance des politiques de mémoire. L’auteure montre qu’il est difficile de définir une véritable culture européenne, et qu’il est plus probant de mettre en évidence des cultures qui se croisent et se nourrissent. La situation actuelle, assez diverse en réalité selon les lieux et les formes d’appropriations sociales, s’explique par des circulations et des transferts incessants qui dépassent bien souvent les frontières de la « vieille Europe ». D’une lecture facile et agréable, ce manuel, qui conserve la clarté et l’efficacité de son origine pédagogique, est une belle réussite. Philippe Poirrier