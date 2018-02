DAVID GOLDBLATT, HISTORIEN DE L’AFRIQUE DU SUD

David Goldblatt est Sud-Africain et blanc. Il est photographe, il a près de 90 ans, et a traversé le siècle dans un pays dont il n’a cessé de suivre l’histoire et les tensions. Le Centre Pompidou lui consacre une importante rétrospective. Fils de Juifs lituaniens que les persécutions avaient chassés de leur pays, David Goldblatt a ouvert son objectif avec un sens aigu de l’observation, et la capacité (...)



Policultures



Portfolio