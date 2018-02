DROP OF SUN, FILM NOIR

Drop of sun : un film en noir et blanc pour une histoire de l’ombre, une histoire qui porte peu d’espoir en dépit de son titre. Nous sommes à Tblilissi, capitale de la Géorgie. De la ville, nous ne verrons à peu près que ce qu’on appelait naguère les bas-fonds, quartiers perdus, sous-sols des hôtels de luxe. Là se côtoient prostituées et immigrés africains, deux univers à l’horizon bouché. Des deux (...)



