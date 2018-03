LA MACHINE DE MOREL EN IMAGES

L’invention de Morel est un court roman publié en 1940 par l’Argentin Adolfo Bioy Casares, ami de Borges. Il est le plus connu de son auteur, et il a, depuis sa parution, fasciné plusieurs générations de lecteurs, parmi lesquels des artistes. On dit notamment que le Robe-Grillet de L’année dernière à Marienbad en a été marqué, et on le croit volontiers si on a encore en tête les images du film. Thierry (...)



