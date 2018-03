LA CULTURE PASSERA PAR LES ZONES BLANCHES

La culture va aller vers les Français défavorisés, ceux qui se trouvent dans des « zones blanches » révélées par des cartes, a indiqué la ministre de la culture. Mais aller vers ces Français, c’est leur apporter non plus des équipements – la France est déjà largement équipée, et, manifestement, aller au-delà n’est pas dans les prix du ministère de la culture – mais des œuvres et des équipes artistiques. Le « (...)



Policultures



