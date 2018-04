UNE HISTOIRE DU PASTEL

La Fondation de l’Hermitage, à Lausanne, a reçu en donation, il y a vingt ans, un superbe pastel de Degas, Danseuses au repos. Autour de cette œuvre, la Fondation rend un hommage historique à une technique, le pastel, de ses presque premiers pas au XVIème siècle à aujourd’hui. Pour le faire, elle a puisé dans les seules collections suisses, publiques et privées, dont on admire la diversité et la (...)



