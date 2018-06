NOUS NOUS SOMMES TANT AIMES

Le premier chef-d’œuvre d’Ettero Scola, Nous nous sommes tant aimés, ressort en salle, en version restaurée, le 30 mai. Tout Scola est dans ce film sorti en 1974 qui, déjà, révèlait tout l’univers et toute la sensibilité du cinéaste, et qui attira l’attention sur lui. Ettore Scola est le sismographe d’une époque. Il en enregistre les mouvements avec une remarquable finesse, et nous les met sous les yeux. (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio