FRAISE ET CHOCOLAT

Tomas Gutierrez Alea fut un des cinéastes chéris de la Révolution cubaine, qu’il accompagna et célébra. A soixante-quatre ans, malade, il donne son avant-dernier film, Fraise et chocolat, qui devient un succès international. Le film ressort en France le 8 août en version restaurée. Un quart de siècle plus tard, le regard qu’on peut porter sur lui est forcément différent de celui d’alors. Et pourtant, (...)



Policultures



