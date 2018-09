LA FRANCE DES SALLES DE CINEMA, CHAMPIONNE D’EUROPE

La France a consolidé l’an dernier son rang de premier pays d’Europe pour le nombre et la densité des salles de cinéma et pour la fréquentation du cinéma en salles. Elle compte même 60 écrans de plus qu’en 2016, ce qui porte son total à 5909 écrans que se partagent 2046 établissements, soit deux de plus qu’en 2016. Le CNC, qui publie son étude annuelle sur la géographie du cinéma, souligne que près de 70% (...)



Policultures



