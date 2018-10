UNE SOCIOLOGIE DES ELITES CULTURELLES LOCALES

PAR

CALLU Agnès, Culture et élites locales en France, 1947-1989, Paris, Editions du Cnrs, 2018, 554 pages, 52 Euros.

Ce volume, édité par Agnès Callu, constitue la valorisation éditoriale d’une enquête collective consacrée à la « sociologie des élites culturelles locales », en France, de 1947 à 1989 ; ce que le titre de l’ouvrage ne restitue qu’imparfaitement. L’objet est ambitieux, et vise notamment à éclairer d’un jour nouveau l’histoire culturelle de la France du second XXe siècle ; celle-ci étant encore trop souvent réduite à une analyse au prisme de la seule réalité parisienne.

Il n’est pas facile de saisir, dans leur complexité, le jeu des acteurs ; et les interactions entre les politiques nationales et les politiques des collectivités territoriales ; les processus de légitimité et de reconnaissance entre le local et le national, et les enjeux qui se posent différemment selon les secteurs artistiques et culturels. La sociologie des élites culturelles locales est également fortement liée aux structures politico-administratives, et à leur évolution : le cas d’une métropole régionale diffère d’une ville moyenne ; ou d’un département rural.

Par delà la singularité des situations locales, plusieurs contributions confirment les mutations fortes qui affectent la sociologie des élites culturelles locales, à partir des années 1970, sous l’impulsion d’une professionnalisation, d’une institutionnalisation et d’une municipalisation croissante des scènes locales. Il manque à ce fort volume une véritable conclusion : celle signée par le directeur de l’IHTP et le directeur de l’Ecole des Chartes se contente de rappeler le dispositif institutionnel de l’enquête, et d’inviter à la lecture. Nous ferons de même : quelques bonnes contributions, qui n’épuisent pas le sujet.

Philippe Poirrier