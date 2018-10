CLAUDEL FRERE ET SŒUR

Camille et Paul Claudel : dans les années où on a retrouvé la première, on a voulu perdre le second. Puisque Camille avait été injustement enfermée, il fallait bien accuser la famille, à commencer par sa personnalité la plus en vue, le diplomate et poète Paul, le frère de Camille. On en est heureusement revenu aujourd’hui. On juge mieux la maladie de Camille, et nul besoin de complot familial pour (...)



Policultures



