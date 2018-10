MECENAT D’ENTREPRISE : PLUS DE TROIS MILLIARDS D’EUROS SELON ADMICAL

Le mécénat d’entreprise a atteint deux milliards d’euros l’an dernier, dépensés par 82 000 entreprises, selon les données du ministère des finances communiquées par Admical, association de promotion du mécénat d’entreprise. Il poursuit ainsi la croissance enregistrée les années précédentes : en 2010, le montant des dépenses n’atteignait pas le milliard d’euros, et on ne comptait que 28 000 entreprises (...)



Policultures



