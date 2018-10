LE GRAND BAL DU BONHEUR

Si tous les Français ne vont pas l’été prochain à Genettines, c’est que quelques-uns d’entre eux – et on le regrette pour eux – n’auront pas vu Le Grand Bal de Laetitia Carton. C’est que dans ce village de l’Allier, il se passe, depuis trente ans, quelque chose de peu commun : des gens de tout âge se donnent rendez-vous pour danser pendant une dizaine de jours et de nuits. On y danse le scottish et la (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio