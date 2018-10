(PEU) EBLOUISSANTE VENISE

Venise au 18è : pas le plus grand siècle. Il est celui de l’achèvement de la décadence. Mais on sait que les décadences, souvent, sont molles et belles dans leur paresse. Elles sont le temps où les sociétés fatiguées d’avoir trop fait, trop inventé, trop donné, se plaisent à jouir de leur capital, incapables qu’elles sont devenues de le renouveler, d’inventer une nouvelle économie, de résister aux (...)



