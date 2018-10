LE GENIE DU CARAVAGE

Réunir à Paris quelques-uns des plus célèbres chefs-d’œuvre du Caravage est la performance réalisée par le musée Jacquemart-André cet automne. Certes, il n’y a là aucun grand format, que la dimension du musée ne pouvait de toutes façons accueillir, mais enfin il y a là le sublime « Judith décapitant Holopherne », il y a Le joueur de luth (celui de l’Ermitage, le plus beau), et Le jeune Saint Jean-Baptiste au (...)



Policultures



merci ! Accès réservé aux abonnés de cliquez ici pour vous connectermerci ! Portfolio